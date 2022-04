È vero che questo pesce dell'Amazzonia è capace di entrare dall'uretra umana?

L'Amazzonia è sicuramente un luogo affascinante e pieno di vita. All'interno dell'ecosistema, però, si possono trovare creature pericolose, a volte raccapriccianti. Uno di questi, che terrorizza da sempre i turisti, è il candirú, che si dice possa entrare dalle parti basse attraverso l'uretra... ma è vero?

Molti biologi e studiosi ritengono che la sua terrificante reputazione sia più un mito. Il candirú è un pesce gatto del genere Vandellia e la Vandellia cirrhosa è la specie più diffusa, nonché la protagonista di molte "storie dell'incubo". È una creatura snella e trasparente lunga circa 3-5 centimetri chiamata anche "pesce stuzzicadenti".

Poiché c'è poca luce all'interno dei fiumi dell'Amazzonia, si pensa che il candirú segua la preda seguendo tracce di urea e ammoniaca espulse dalle branchie respiranti. In una frazione di secondo, il parassita penetra nella branchia e banchetta con il sangue all'interno, dopo che con il suo corpo pieno di spuntoni provoca ferite.

La gente del posto in Amazzonia spesso avverte i viaggiatori di non urinare durante il bagno o una nuotata nel fiume. In questo modo non si corre il rischio che questo snello pesce gatto possa essere attratto dall'urea e dall'ammoniaca. Il dottor Charles Ammerman, un chirurgo navale statunitense, affermò di aver operato diversi pazienti per rimuovere il candirú tra il 1910 e il 1911.

Addirittura, i nativi del luogo - terrorizzati dal piccolo pesce parassita - hanno creato delle protezioni adatte: "Il Candyu, come viene chiamato il pesce, è molto temuto dagli indigeni del distretto di Jurua, i quali, per proteggersi, raramente entrano nel fiume senza coprirsi i genitali per mezzo di una guaina formata da un piccolo guscio di noce di cocco, con una minuscola perforazione per far uscire l'urina", scriveva il curatore dei Pesci del British Museum, il Dr. Bach, un medico del fiume Jurua nel 19° secolo.

Tuttavia, ci sono molti dubbi su queste storie. Innanzitutto a causa di una mancanza di ossigeno e lo spazio ristretto, è molto improbabile che il pesce possa sopravvivere per più di un minuto all'interno dell'uretra. Nonostante le affermazioni, infatti, esiste un solo caso moderno documentato di un attacco umano da parte del candirú ed è accaduto nel 1997 in Brasile (ma anche questo è molto bizzarro e sconclusionato).

In un documento pubblicato sul Journal of Travel Medicine, Irmgard Bauer, ricercatore presso la School of Nursing presso la James Cook University in Australia, ha perlustrato tutta la letteratura scientifica sul candirú e, oltre a esaminare numerosi materiali non scientifici come notizie sul web, ha scoperto che la prima menzione del pesce venne fatta da Carl Friedrich Philipp von Martius (1794–1868) e da altri naturalisti ed esploratori tedeschi e francesi.

Gudger invece, che descrisse i dispositivi di protezione impiegati dai nativi, si è scoperto che non è mai andato effettivamente in Amazzonia e ha utilizzato solo le notizie di otto testimoni oculari. Sebbene Bauer abbia trovato numerosi altri rapporti di attacchi di candirú nella letteratura scientifica, a un esame più attento il ricercatore ha scoperto che, in realtà, queste stesse storie erano già state ripetute più e più volte altrove.

Insomma, possiamo affermare quindi che non ci sono prove di questi attacchi del "pesce stuzzicadenti" ai danni dell'uretra. A proposito, sapete quanti alberi ci sono in Amazzonia? Il loro numero è davvero sorprendente.