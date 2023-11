È vero che le sabbie mobili sono così mortali come vediamo nei film?

Alimentata da film d'azione e cartoni animati, le sabbie mobili sono state a lungo dipinte come trappole mortali, pronte a inghiottire chiunque osasse avventurarsi in territori inesplorati. Ma quanto di questa rappresentazione è realtà e quanto è finzione?

Cresciuti a pane e cinema, molti di noi hanno sviluppato una paura irrazionale verso queste insidie naturali, ma la verità è che le sabbie mobili sono molto meno pericolose di quanto la cultura popolare ci abbia fatto credere. Queste formazioni, composte da una miscela di sabbia, argilla o limo e acqua, creano una superficie che sembra solida ma si comporta come un liquido semi-viscoso.

Si trovano comunemente vicino a corpi d'acqua, come rive di fiumi o spiagge, dove il sedimento è incline a saturarsi d'acqua. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, è estremamente difficile per un essere umano affondare completamente nelle sabbie mobili. Studi hanno dimostrato che, data la densità umana inferiore rispetto a quella delle sabbie mobili, una persona dovrebbe galleggiare, a patto di non agitarsi eccessivamente, il che potrebbe portare a un ulteriore affondamento.

Il consiglio per sopravvivere a un incontro con le sabbie mobili è di liberarsi di qualsiasi peso superfluo, come uno zaino, e cercare di distendersi per distribuire il proprio peso più uniformemente possibile. Muovere delicatamente le gambe può anche aiutare a introdurre più acqua nel sedimento, rendendolo più liquido. Nonostante la loro presenza in numerosi film e serie televisive, le sabbie mobili non rappresentano una minaccia significativa nella vita quotidiana.

I casi di morte per sabbie mobili sono eccezionalmente rari, e spesso legati a circostanze esterne come la disidratazione o l'ipotermia. Quindi, la prossima volta che ci imbattiamo in un film d'azione con un eroe che lotta contro le insidiose sabbie mobili, possiamo guardarlo con un occhio più critico, sapendo che la realtà è molto meno drammatica di quanto Hollywood ci abbia fatto credere.