Il vero segreto di Pixel 8? Il chip Tensor G3: così Google rende l'IA per tutti

Durante l'evento di lancio di Pixel 8 e 8 Pro, Google si è sbottonata su quella che sembra essere la vera, grande novità dei suoi smartphone di nuova generazione: stiamo parlando del chipset Google Tensor G3, che, un po' come già avvenuto per il SoC A17 Pro di iPhone 15, rappresenta il vero cuore pulsante dei due smartphone di Big G.

Mentre Apple si è concentrata sulla GPU del chip A17 Pro, però, Google ha puntato tutto sull'IA. In particolare, il colosso di Mountain View ha confermato che il SoC Tensor G3 è in grado di eseguire il doppio delle operazioni di machine learning on-device rispetto al chip Tensor G2 di Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Non solo: il nuovo chipset riesce a gestire dei modelli di machine learning fino a dieci volte più pesanti di quelli che poteva reggere il SoC Tensor di prima generazione di Pixel 6.

Si tratta di un dato impressionante, specie considerato che il Tensor G3 non è un chip "top di gamma" nel verso senso del termine, dal momento che esso non utilizza i nuovi Core ARM presenti invece sul chip A17 Pro di Apple e - presumibilmente - sullo Snapdragon 8 Gen3 di Qualcomm. L'architettura del SoC è decisamente innovativa, dal momento che è composta da 9 Core, tra cui un Core Cortex-X3 ad alte prestazioni e con frequenza pari a 2,91 GHz, quattro Core Cortex-A715 a 2,37 GHz e quattro Core Cortex-A510 a 1,70 GHz. La RAM del chipset Tensor G3 sarà da 12 GB, mentre la sua GPU sarà una Mali-G715.

Numeri a parte, fin dalla prima generazione di chipset Tensor la potenza non è mai stata troppo importante per Google: a contare, invece, sono le funzioni esclusive degli smartphone Pixel, garantite proprio dal SoC proprietario di Big G. A questo giro, le potenzialità legate del Tensor G3 permetteranno di filtrare automaticamente le chiamate spam, ma anche di migliorare l'audio delle chiamate e il video delle videoconferenze, implementando diverse migliorie anche per la funzione Clear Calling di Pixel 8 e 8 Pro.

Sempre grazie all'IA, inoltre, Google ha implementato l'"Audio Magic Eraser": la "Gomma Magica Audio" di Pixel 8 era già stata svelata in un promo di qualche settimana fa, e ora è stata presentata ufficialmente. Essa userà l'Intelligenza artificiale e le potenzialità del chipset Tensor G3 per rimuovere i suoni indesiderati dai video registrati dalla fotocamera dello smartphone: una vera manna dal cielo per videomaker e content creator!