È vero che lo smartphone ascolta ciò che diciamo? Il test del Daily Mail

Dopo avervi spiegato che uno smartphone con memoria piena non pesa di più di uno dallo storage vuoto, continua il nostro viaggio tra i "miti" del mondo della telefonia. Oggi, infatti, analizziamo un'altra diffusa teoria, quella secondo cui il nostro smartphone ci ascolta in ogni momento. Sarà vero?

La teoria si è diffusa quando molti utenti hanno iniziato a notare che, tra i prodotti oggetto di pubblicità mirate sul web e sui social, ve ne erano alcuni di cui avevano solo parlato con altre persone, senza cercarli in rete, su Facebook o su Instagram. Alcuni hanno dunque iniziato a pensare che, per ottenere tale risultato, il telefono debba "ascoltare" 24 ore su 24 chi lo usa.

Il Daily Mail ha messo alla prova questa teoria con uno smartphone Samsung fresco di reset di fabbrica e un account Google nuovo di zecca. Il giornale ha poi "inventato" Robin, un utente in realtà inesistente ma con un profilo demografico ben preciso, quello di un maschio di età piuttosto giovane, pari a 22 anni. La testata ha anche creato un profilo Facebook per "Robin".

Fatto ciò, i giornalisti hanno iniziato a parlare di vacanze in Europa vicino allo smartphone, nella speranza che, successivamente, esso fornisse loro delle pubblicità legate a queste ultime. Sfortunatamente, così non è stato. Mito sbugiardato? Sembra di sì, ma il Daily Mail ha preferito approfondire, intervistando Jordan Schroeder, esperto di sicurezza di Barrier Networks.

Schroeder ha spiegato che, in effetto, il vostro smartphone non vi ascolta in segreto: potete dormire sonni tranquilli. "È una questione di costi", ha spiegato l'analista, aggiungendo che "Google e Facebook conoscono già tantissime informazioni sui loro utenti. Ascoltare le loro conversazioni in segreto produrrebbe una mole enorme di dati, e il costo per processarli sarebbe elevatissimo".

Di recente, però, gli assistenti vocali come Siri, Alexa e Google Assistant hanno cambiato leggermente le cose. Schroeder ha infatti dichiarato che "sì, gli assistenti vocali vi ascoltano sempre, in attesa che qualcuno pronunci "Hey Siri!" o "Ok Google"". Tuttavia, solo dei sample dei vostri discorsi vengono inviati ai server di Apple, Google e Amazon, e non per ragioni di profilazione: lo scopo è infatti quello di migliorare la capacità di riconoscere i comandi degli assistenti vocali.