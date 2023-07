È vero che Steve Jobs odiava il pennino? L'iconica presentazione

Dopo esserci rinfrescati la memoria tornando indietro nel tempo per riscoprire quando è stato presentato il primo iPhone, torniamo a parlare di quell'ormai iconico keynote, passato alla storia per aver rivoluzionato il mondo della telefonia mobile.

Un allora pimpante Steve Jobs, salendo su quel palco nel 2007 presentò al mondo uno dei suoi lasciti più importanti, quello che possiamo considerare, senza timore di smentita, come il primo smartphone della storia.

Eppure di dispositivi "fullscreen" ne avevamo già visti, principalmente con schermi TFT e con un'interfaccia che necessitava di un pennino. L'iPhone 2G ha il merito di aver introdotto quel perfetto mix tra uno schermo capacitivo ad alta sensibilità, le funzionalità multitouch come un primordiale pinch to zoom e un'interfaccia disegnata per l'interazione esclusiva tramite dita.

Questo modello si è poi espanso a macchia d'olio e ha fatto la fortuna non solo di Apple ma anche di Google con il suo Android, anche lui disegnato per questo tipo di esperienza.

Steve Jobs non limitò certamente le frecciatine a quelli che sarebbero dovuti essere dei "competitor", ovvero i palmari: "Non possiamo mica portarci dietro un mouse, vero? Che cosa faremo? Useremo uno stylus? NO. No. Ma chi lo vuole uno stylus? Devi prenderlo, metterlo via. Poi lo perdi... bleah".

Peccato, poi, che in tempi non sospetti quella stessa Mela presentò al mondo Apple Pencil (nel video in testa trovate i due storici momenti affiancati in un esilarante montaggio). Ma perché?

Apple Pencil non è un prodotto pensato per essere, beh... perso! Si tratta di una periferica disegnata per un utilizzo avanzato degli iPad, di certo non per uno schermo da meno di 4 pollici e che poteva essere tranquillamente usato a una mano come il primo iPhone. Le dimensioni, poi, sono quelle di una vera penna. Oltretutto, si tratta di un hardware del tutto opzionale, che può essere escluso dal proprio acquisto se non se ne sente il bisogno.

Quindi, per quanto possa sembrare paradossale, la scelta di Apple di proporre uno "stylus" ha perfettamente senso nel contesto della proposta tablet di Cupertino e chissà, magari anche Steve Jobs sarebbe stato d'accordo.

Se siete in vena di curiosità, vi consigliamo di andare alla scoperta dell'iPhone più venduto di sempre: potrebbe sorprendervi!