È tutto vero: abbiamo fatto suonare la ninna nanna a queste stelle

Le stelle "sfarfallano" anche da sole, a causa delle vibrazioni dal movimento interno del plasma che crea delle vere e proprie onde in superficie. Un team di ricerca è però riuscito a modellare questo continuo scintillio per la prima volta, trasformando queste vibrazioni... in suoni.

Dopo esserci resi conto che la colpa della scomparsa delle stelle è solamente nostra, nella strepitosa ricerca pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature Astronomy i ricercatori si sono concentrati principalmente sulle stelle con una massa pari a circa 15 volte quella del nostro Sole. Nel loro nucleo, l'idrogeno viene fuso in elio a grande velocità e l'energia rilasciata da questo processo smuove letteralmente l’intera massa del corpo celeste.

"I movimenti nei core delle stelle generano onde come quelle sull'oceano. Una migliore comprensione delle viscere stellari aiuterà gli astronomi a capire come si formano ed evolvono le stelle, come si assemblano le galassie e come vengono creati elementi pesanti come l’ossigeno che respiriamo", ha spiegato l'autore principale dello studio Evan Anders, ricercatore della Northwestern University.

Tale approccio che mira a studiare "l’interno" delle stelle attraverso i loro movimenti e le loro pulsazioni, è noto come astrosismologia.

"Lo scintillio che queste onde causano è estremamente sottile e i nostri occhi non sono abbastanza sensibili da vederlo. Ma potenti telescopi futuri potrebbero essere in grado di rilevarlo. "

Non contenti, dopo aver realizzato questo incredibile modello, gli scienziati hanno pensato di divertirsi un po’: come sarebbe sentire la musica suonata all'interno di queste enormi stelle?

Nonostante non siano le stelle più grandi dell’universo, gli astrofisici hanno quindi utilizzato lo stesso modello per far "suonare" dalla superficie di tre enormi stelle la celebre ninna nanna "Twinkle, Twinkle, Little Star", simulando il modo in cui le onde sonore del brano musicale "rimbalzerebbero". Come potete osservare nel breve filmato, i risultati sono semplicemente sensazionali.

"Eravamo curiosi di come suonasse una canzone se ascoltata come propagata attraverso una stella. Le stelle cambiano la musica e, di conseguenza, cambiano il modo in cui le onde sarebbero se le vedessimo come scintillanti sulla superficie della stella stessa", ha affermato lo stesso Anders.