È vero che se si tocca un uccellino, sua madre lo abbandonerà?

Vi sarà sicuramente capitato di sentire di non toccare gli uccellini appena nati perché "se la madre riconosce un altro odore potrebbe abbandonarli". Una frase del genere è sicuramente di impatto, ma poiché si sa che la natura non è certo una fiaba, avreste potuto dare questa frase per vera. Tuttavia, quanto affermato trova riscontro nella realtà?

Risposta semplice: non proprio. Gli uccelli in realtà non hanno un senso dell'olfatto molto sviluppato e, contrariamente ad altre specie, non si affidano molto su di esso. Molto probabilmente, infatti, non saranno neanche in grado di riconoscere l'odore di un essere umano (hanno però un sesto senso davvero infallibile). Se dovessero farlo, tuttavia, potranno creare un'associazione negativa con esso, ma non basta questo per abbandonare i loro piccoli.

Se doveste trovare un uccellino per terra e lontano dal suo nido, quindi, cosa fare? Esistono tre tipi di "fasi" per gli uccelli:

: uccellini più grandi che non sono ancora pronti a lasciare il nido. Quando si trovano in questa fase le creature sono un po' più autosufficienti, ma dipendono ancora dai genitori. Per soccorrerlo seguite le indicazioni precedenti per quanto riguarda gli hatchlings; Fledglings (inesperti): in questa fase della loro vita gli uccellini sono pronti a lasciare il nido. Tuttavia devono ancora fare pratica e potrebbero non essere ancora in grado di volare, ma possono saltare, svolazzare e camminare. Li riconoscerete perché hanno un piumaggio completo, di un colore un po' opaco e con delle ali "tozze". Queste creature si esercitano vicino ai nidi, mentre i genitori tengono sotto controllo la situazione, e se doveste vederli a terra questa volta è consigliato non fare nulla per soccorrerli (a meno che non ci sia pericolo imminente come l'arrivo di un gatto). Stare a terra è del tutto normale per gli uccelli inesperti; è così che imparano a prendersi cura di se stessi e a interagire con il mondo che li circonda.

Insomma, toccare un uccellino è lecito e a volte potreste perfino salvargli la vita. Altre volte, invece, è meglio lasciarli in pace. A proposito, sapete quanti uccelli esistono sulla Terra?