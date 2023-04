È vero che l'ufficio stampa di Twitter ora risponde con quell'emoji? Sì

Mentre le questioni legali in casa Twitter non sembrerebbero propendere esattamente in favore di Musk, alcuni utenti si stanno soffermando su una questione legata all'ufficio stampa di Twitter, provando a comprendere se è effettivamente così che stanno le cose.

Ebbene sì: come riportato anche da CBS News e Business Insider, nonché come confermato nella giornata del 19 marzo 2023 direttamente da un tweet di Elon Musk, l'indirizzo e-mail press@twitter.com adesso risponde in automatico a tutti con una delle emoji preferite dal CEO. Per intenderci, si tratta della stessa emoji usata da Musk per rispondere al precedente CEO di Twitter.

Insomma, sì: l'ufficio stampa di Twitter risponde cacca (che timeline è questa?). La questione è di quelle un po' surreali, soprattutto se si considera il fatto che fino a poco tempo fa l'indirizzo di posta elettronica modificato da Musk per rispondere automaticamente in questo modo era legato anche a richieste importanti, tanto che risulta ancora indicizzato in quel modo (basti vedere lo screenshot presente in calce alla notizia). Insomma, non si tratta esattamente di una vicenda che si vede tutti i giorni.

Per il resto, rimanendo in casa Twitter, come riportato anche da Ars Technica, sul popolare social network dei cinguettii si stanno verificando problemi coi tweet legati a Substack. Ciò che contiene un link a quest'ultima piattaforma online non può infatti essere al centro di retweet o risposte. Il tutto è iniziato a verificarsi non troppe ore dopo l'annuncio di Substack Notes, che sembra per certi versi andare a competere proprio con Twitter.

La questione non è in realtà del tutto chiara, ma come ben potete immaginare non sta passando inosservata. Per il resto, nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: Ars Technica afferma di aver provato a contattare l'ufficio stampa di Twitter per eventuali delucidazioni in merito alla questione, ma sapete già qual è stata la risposta.