Il vero uso delle creste nelle saliere vi lascerà davvero di stucco

Non sempre gli oggetti che utilizziamo tutti i giorni - e che crediamo di conoscere a fondo - sono stati sfruttati al 100% delle sue capacità. Un esempio potrebbe essere dato dal vero metodo per staccare i post-it, che probabilmente il 99% di voi non conosce, mentre un'altra dimostrazione è data dalle creste nelle saliere.

In questi contenitori dove mettere il sale, infatti, spesso la superfice non è liscia, ma anzi è frastagliata da alcune rialzature. Alcuni di voi potrebbero pensare che le creste in questione siano state create per facilitare la presa, ma non è così.

Un post virale che gira sul web ha mostrato il vero scopo di questo design: le creste sono lì per migliorare il flusso di sale. Non tutti sono d'accordo con quanto affermato, però, e secondo una risposta di un utente, che afferma di lavorare all'interno di una fabbrica di vetro, questo elemento di design è stato creato per impedire agli oggetti di vetro di scivolare giù da un tavolo.

Non solo: secondo un altro internauta, le "zigrinature" aiutano a prevenire la rottura in caso di incidente. "Durante la normale movimentazione delle bottiglie, i danni generati nella superficie di appoggio sono generalmente limitati alle punte delle zigrinature. In queste situazioni, la resistenza della superficie del vetro è ridotta ma si concentra in un punto in cui gli indici di sollecitazione sono molto bassi", spiega in uno studio il dott. Wenke Hu dell'American Glass Research.

Il risultato positivo è che la rottura viene generalmente evitata...