'È vero, uso ketamina': l'incredibile ammissione di Elon Musk in un'intervista

A poche settimane dall’articolo del WSJ secondo cui ad Elon Musk sarebbe stato chiesto di andare in rehab, e le relative smentite del numero uno di Tesla e SpaceX, il sudafricano torna sui propri passi ed in un’intervista confessa di fare uso di ketamina.

L’ammissione è arrivata nel corso di un’intervista rilasciata all’ex anchorman della CNN, Don Lemon, dove ha affermato che usa regolarmente ketamina he gli viene prescritta periodicamente dal medico. Secondo Musk, tale decisione è stata presa “nel miglior interesse degli investitori”, e non deve essere un campanello d’allarme per nessuno in quanto a Wall Street “ciò che conta è ciò che si fa”.

Subito dopo le accuse mosse dal Journal, Elon Musk aveva smentito di usare droghe ed in un tweet aveva affermato che n tre anni ha sempre superato senza problemi i test antidroga casuali e periodici prescritti dalla NASA a seguito del controverso episodio del podcast di Joe Rogan dove aveva fumato in diretta. Musk aveva affermato che nel suo sangue “non sono mai state trovate tracce di droghe o alcol”. L’ammissione di oggi però va controtendenza ed è destinata a far discutere ampiamente, soprattutto i detrattori che lo hanno accusato di instabilità.

