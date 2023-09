Il vero video del test Trinity, lo scoppio della prima atomica visto in Oppenheimer

Nel deserto del New Mexico, alle prime luci dell'alba del 16 luglio 1945, il mondo è stato testimone di un evento che ha cambiato per sempre il corso della storia: il primo test atomico, noto come Trinity. Oltre alla sfida scientifica di creare una bomba atomica, c'era un'altra sfida altrettanto cruciale: catturare questo momento su pellicola.

Gli scienziati guidati da Oppenheimer, non solo dovevano assicurarsi che l'esplosione avvenisse con successo, ma anche che fosse documentata in modo accurato per le future analisi. E non stiamo parlando di una semplice fotografia, ma di un'opera d'arte scientifica che ha richiesto l'uso di fotocamere specializzate ad alta velocità per catturare dettagli dell'esplosione separati da frazioni di secondo.

Jack Aeby, un dipendente civile del laboratorio, ha scattato l'unica fotografia a colori dell'esplosione. Con soli quattro scatti rimasti su un rullino a colori, Aeby ha immortalato l'evento in un modo che nemmeno lui avrebbe potuto prevedere. La sua fotografia è diventata uno degli strumenti chiave per gli scienziati per confermare le loro teorie e calcoli sull'esplosione.

Oltre alla macchina fotografica del dipendente, ben 52 diverse fotocamere sono state utilizzate per documentare la detonazione, la maggior parte delle quali erano utilizzate per la registrazione di filmati. Queste immagini, alcune delle quali sono state scattate da fotocamere posizionate a soli 800 metri dall'esplosione, sono sopravvissute grazie a rifugi e specchi angolati che hanno protetto le lenti.

Queste non sono solo testimonianze storiche, ma anche strumenti scientifici preziosi che hanno aiutato gli scienziati a comprendere meglio la natura delle esplosioni atomiche.