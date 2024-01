I videogiochi non aumentano la violenza, anzi... la riducono!

Un recente studio pubblicato su Physiology & Behavior, porta in esame un argomento decisamente controverso: i videogiochi fanno realmente male aumentando l’aggressività? La risposta potrebbe sicuramente sorprenderti.

"Sono interessato a questo argomento perché anch'io sono un giocatore. Fin da piccolo sono stato affascinato dai videogiochi e dai mondi virtuali. Ho giocato perché era divertente, perché mi piaceva la competizione, per apprezzare le belle storie, ma anche per alleviare lo stress della mia vita quotidiana", ha dichiarato a PsyPost l'autore dello studio Gary L. Wagener, ricercatore presso l'Università del Lussemburgo.

Per tentare di far luce sui contrastanti risultati ottenuti da diversi studi nel corso degli anni, Wagener ha reclutato 54 partecipanti di sesso maschile attraverso mailing list, social media e manifesti pubblicitari.

Successivamente, ad ogni partecipante è stato assegnato in modo casuale il compito di giocare per 25 minuti una sezione violenta e una non violenta del celebre videogioco "Uncharted 4: Fine di un ladro" di cui trovate la nostra recensione.

Per valutare cambiamenti fisiologici, i ricercatori hanno misurato i loro livelli di cortisolo sia prima che dopo la sessione di gioco. E’ infatti oramai noto che il cortisolo rappresenta il principale ormone che viene rilasciato in periodi di stress. Inoltre, sono stati valutati anche i livelli di testosterone ed è stato somministrato un test di associazione implicita, entrambi atti a misurare le loro tendenze aggressive.

Come se non bastasse, ciascun volontario ha anche compilato dei questionari per misurare i tratti della loro personalità. Questi questionari valutavano i tratti della "Tetrade Oscura", che includono livelli di sadismo, narcisismo, machiavellismo e psicopatia. I risultati sono sorprendenti.

Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, non ci sono stati cambiamenti significativi nei livelli di testosterone. Ciò suggerisce che non sono aumentate le tendenze aggressive, mentre si giocava in modo violento, ma non è tutto.

I partecipanti che hanno giocato la parte violenta del gioco, avevano in realtà livelli di cortisolo più bassi. Sembra dunque che anziché aumentare lo stress, il contenuto violento potrebbe aver effettivamente rilassato i giocatori.

"Ciò che alla fine ci ha sorpreso è che giocare a un videogioco violento non ha avuto alcun effetto sull'aggressività, anche tenendo conto degli effetti fisiologici e della personalità, ma ha fornito addirittura effetti fisiologici benefici", ha aggiunto Wagener.

A questo punto, dopo aver visto l’interruttore per controllare l’aggressività, è opportuno sottolineare come vi siano ugualmente alcuni limiti da superare con ricerche future. Primo tra tutti, i risultati ottenuti con il titolo di Naughty Dog non possono essere generalizzati a qualunque videogioco.

Lo studio andrebbe esteso anche a soggetti femminili, per valutare i fattori legati ai cicli mestruali e ai contraccettivi orali che potrebbero influire sui livelli ormonali, in quanto il campione finale era composto esclusivamente da uomini.

Dopo aver scoperto che i videogiochi migliorano la lettura, ci saranno quindi ulteriori ricerche che riusciranno a far chiarezza una volta per tutte sugli effetti della nostra amata passione!