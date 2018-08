Verona: artista festeggia i 20 anni di Google con una land art di 47mila metri quadrati

Tra pochi giorni, esattamente il prossimo 4 settembre, la società californiana Google festeggerà il suo ventesimo compleanno. Infatti, l'azienda di Mountain View fu fondata da Larry Page e Sergej Brin proprio il 4 settembre del 1998. Ebbene, grazie all'artista veronese Dario Gambarin, l'Italia è in prima linea per quanto riguarda i festeggiamenti.

Infatti, Gambarin si è servito di un campo di grano trebbiato che si trova nel comune di Castagnaro (Verona) per dare vita alla sua land art che si estende per circa 47mila metri quadrati. Come ha fatto? Utilizzando un trattore, un aratro e una erpice rotante. Grazie a questi "strumenti del mestiere", l'artista ha riprodotto il logo di Google, accompagnato dalle scritte "20 anni" e "4 settembre 1998" e da una freccia.

L'artista è già conosciuto per le sue numerose opere realizzate in questo modo, tra cui troviamo anche un ritratto di Putin, Kim Jong-Un e Donald Trump. Trovate molti video a lui legati seguendo questo link. Possiede anche un sito ufficiale nel quale pubblica molte delle sue opere.

Ricordiamo che la Land Art è una forma d'arte che prevede l'intervento diretto dell'artista sul territorio naturale. Essa è nata negli Stati Uniti d'America tra il 1967 e il 1968 ed è diventata pian piano molto diffusa a livello globale. Per degli esempi tutti italiani, il Grande Cretto della Valle del Belice in Sicilia è l'opera del noto artista Burri, che utilizzò un'enorme colata di cemento bianco per "ridisegnare" la città di Gibellina, che era appena stata colpita dal forte sisma del 1968. Altre opere da non sottovalutare sono il Campo del Sole in provincia di Perugia e il Bosco Arte di Stenico in Trentino.