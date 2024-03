Da Verona, questo strumento astronomico racconta mille anni di scienza

L’italia ha una storia millenaria unica, ed è da sempre un centro scientifico e culturale. Del mondo antico, in particolare dalle tombe pre-romane con scheletri un po' particolari, fino all'astrolabio di Verona appena rinvenuto, le tracce lasciate dai nostri antenati sono numerosissime.

Ma prima di tutto, cosa sono gli astrolabi? Erano strumenti che permettevano di determinare la posizione di stelle e pianeti, calcolare il tempo e la data, ed erano utilizzati anche per fini religiosi e astrologici. La loro origine risale all'antica Grecia, ma fu grazie agli sviluppi nel mondo islamico che raggiunsero una versatilità senza precedenti.

Questo strumento appena rinvenuto (qui la foto del reperto), originario dell'XI secolo e custodito in un museo di Verona, porta con sé secoli di aggiunte multilingue che ne tracciano l'evoluzione e l'adattamento alle mutevoli esigenze dei suoi utilizzatori. Emerge così un racconto affascinante di come arabi, ebrei e cristiani abbiano contribuito alla scienza astrale, aggiornando e personalizzando l'astrolabio nel corso dei secoli.

Federica Gigante, storica presso l'Università di Cambridge, ha riportato alla luce questo strumento, dimostrando che non si tratta solo di un raro manufatto, ma di un documento unico che testimonia l'interazione tra tre culture differenti ma presenti per un millennio nel Mediterraneo.

Le prime iscrizioni arabe indicano l'utilizzo dell'astrolabio per la preghiera musulmana, mostrando come gli astrolabi fossero impiegati anche come strumenti religiosi. Le aggiunte in ebraico suggeriscono invece un passaggio dell'oggetto attraverso la diaspora ebraica, adattandone l'uso per un pubblico che parlava ebraico. Infine, le correzioni latine riflettono un ulteriore strato di evoluzione, probabilmente per adattare l'astrolabio alle esigenze di un utilizzatore cristiano europeo, sebbene alcune di queste correzioni risultino essere imprecise.

Insomma, questo astrolabio è il testimone di un viaggio di mille anni tra epoche e culture differenti. Dopotutto, non è un caso che l'astronomia è considerata la scienza più antica.