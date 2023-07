Verranno inviate ben 4 capsule del tempo sulla Luna: di cosa si tratta?

Samuel Peralta è un fisico e scrittore canadese, che grazie al sostegno di altre persone ha intenzione di conservare una piccola parte della cultura umana sulla Luna. Scopriamo insieme in che modo ha deciso di farlo.

Nonostante ci sia chi pensa che gli astronauti saranno sulla Luna prima del 2030, alcuni privati stanno realizzando dei loro "piccoli" sogni nel cassetto. Samuel Peralta, ha infatti intenzione di spedire delle capsule del tempo nello spazio.

In realtà, più che di capsule del tempo dovremmo parlare di veri e propri archivi in miniatura. Realizzati su supporti tecnologici all’avanguardia in grado di essere riprodotti (si spera) anche in un futuro lontano, contengono romanzi, opere d’arte, riviste, brani musicali e film di ogni tipo.

L’affascinante progetto prende l’iconico nome di "Lunar Codex" e contiene al suo interno opere provenienti da ben 157 paesi diversi. Non è però tutto oro ciò che luccica.

La selezione effettuata dallo scrittore canadese, è infatti decisamente particolare e "discutibile". Per quel che concerne i romanzi, sono presenti diversi generi, ma molti di essi risultano autopubblicati e non appartenenti ad autori noti.

Per quanto possa essere sorprendente, la prima capsula del Lunar Codex dovrebbe decollare già quest’autunno. Le capsule saranno trasportate da diverse aziende come Astrobotic Technology e Intuitive Machines, che porteranno sulla Luna principalmente attrezzature per conto direttamente della NASA. Ma che tipo di tecnologia ha adoperato Peralta?

Nello specifico, sono state realizzate delle NanoFiche, ovvero piccoli dischi di nichel molto resistenti su cui le informazioni vengono inserite tramite incisione con laser delle immagini miniaturizzate.

Una singola NanoFiche può contenere fino 150.000 pagine di testo o immagini e hanno delle dimensioni interessanti, con un diametro inferiore ai 3 centimetri. Vi sono poi altre informazioni del Lunar Codex che vengono invece inviate tramite delle semplici memory card.

In conclusione, non potrete probabilmente dormire sulla Luna, ma ci teniamo ugualmente a sottolineare come chiunque di voi possa potenzialmente inviare del materiale rispettando ovviamente le direttive imposte dalle varie aziende. I prezzi per queste consegne oscillano molto, ma orientativamente parliamo ad esempio di circa 3.000 euro per una sola scatoletta di Lunar Codex.