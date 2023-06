Dove verranno prodotte le RTX 5000? Le parole di Huang sul futuro di NVIDIA

Nonostante l'apertura di NVIDIA a Intel per l'utilizzo dei suoi Foundry Services (NVIDIA, così come AMD, produce in outsourcing), per il prossimo ciclo di schede video non dovrebbero esserci particolari sorprese.

A rivelarlo è stato lo stesso CEO di NVIDIA, Jensen Huang, nel corso di un Q&A al Computex 2023, il quale si è sì detto disponibile a eventuali partnership strategiche con il gigante blu dei semiconduttori, ma ha anche chiarito come la situazione politica internazionale non lo preoccupi al momento.

"Quanto ero lì", ha spiegato Huang, "in tutte le nostre conversazioni in merito alla catena di approvvigionamento, ci sentivamo perfettamente al sicuro", rispondendo alla sessione di domande della stampa in merito alla situazione di tensione internazionale.

La diversificazione, soprattutto geografica, ormai parte del DNA di TSMC, è un enorme punto a favore del colosso dei semiconduttori e uno degli aspetti maggiormente apprezzati da Huang e da NVIDIA, reduci da una soddisfacente generazione di chip prodotti da Samsung ma che, con le più recenti tecnologie di TSMC, è riuscita ad andare anche oltre, soprattutto in termini di efficienza rapportata alle prestazioni.

