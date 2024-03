Un pesce lungo 12 millimetri può emettere suoni forti quanto quelli di un aereo

Siamo abituati a pensare che gli animali che producono i versi più rumorosi sono i possenti carnivori africani o qualche pachiderma, ma in verità nessun ruggito o verso può battere il suono prodotto da una piccola specie di pesce che è stato studiato recentemente.

Il Danionella cerebrum è un piccolo ciprinide che vive in alcuni fiumi del Myanmar ed è stato l'oggetto di studio di un team di scienziati che ha pubblicato il proprio articolo sulle pagine della rivista PNAS. Le sue dimensioni sono davvero ridotte, non superando neppure i 14 millimetri di lunghezza, eppure dalle registrazioni effettuate dai ricercatori il suo verso si è rivelato uno dei più potenti mai registrati in natura.

"Sicuramente è il più potente mai registrato in un pesce d'acqua dolce" hanno chiarito gli scienziati, al momento della pubblicazione, avvenuta solo pochi giorni fa. Questo pesce è infatti in grado di produrre un suono di 140 decibel, un valore straordinariamente alto, considerando che si tratta del pesce più piccolo presente attualmente sul pianeta.

Tale suono viene prodotto da due organi specializzati, ovvero dalla cartilagine tamburellante e da una costola terminale che, percuotendo potentemente la superficie della vescica natatoria, producono vibrazioni molto intense. Per capire tuttavia la potenza di queste vibrazioni, dovremmo comparare questo suono al verso di altri animali o ai rumori presenti nelle nostre città.

Il ruggito di un leone maschio adulto può raggiungere una media di 110 decibel, mentre il canto di una balena 230 decibel. La scimmia urlatrice, considerata da molti il vertebrato terrestre più rumoroso in assoluto, produce un verità un verso di soli 100 decibel, mentre il suono prodotto dalla D. cerebrum è equiparabile al rumore che un essere umano percepisce quando si trova a fianco di un martello pneumatico (senza cuffie) o vicino ad un aereo in fase di decollo.

Gli scienziati spiegano che questi pesci non usano questo suono per comunicare, ma per competere dal punto di vista sessuale. Gli animali che usano i loro versi per comunicare sono infatti altri, mentre i maschi di questa specie si sfidano nel produrre il rumore più potente per accedere al diritto di riprodursi con le femmine.

A causa inoltre delle sue piccole dimensioni e della sua trasparenza ottica permanente, che consente di osservare tutti i suoi organi dall'esterno, questa specie è un organismo modello nella ricerca biomedica, che potrebbe cominciare a far parte di moltissimi studi inerenti lo sviluppo animale e le ricerche sul cancro. Sapere quindi a cosa si sta andando incontro - l'eventuale rumore prodotto dai maschi quando entrano in competizione - può risultare molto utile nella gestione dei vari esemplari in laboratorio.