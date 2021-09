Ecco la versione più costosa del mondo di iPhone 13: costa 40mila Dollari!

Mettete pure da parte il rapporto che ha calcolato quante ore bisogna lavorare per comprare iPhone 13, perchè il produttore russo Caviar, attivo nel mercato del lusso, ha lanciato quella che è a tutti gli effetti la versione di iPhone 13 più costosa del mondo.

Caviar non è nuovo a progetti e l'anno scorso aveva lanciato l'iPhone 12 Pro con un pezzo di dolcevita di Steve Jobs. Con questo nuovo iPhone 13 Pro e Pro Max, però, si è superata.

Le versioni sono due e, come ampiamente prevedibile, sono caratterizzate da una scocca posteriore in oro. L'azienda infatti ha utilizzato oro massiccio a 18 carati per coprire la parte posteriore, aggiungendo delle raffigurazioni artistiche che danno ancora di più quell'aria di lusso.

L'iPhone 13 Pro Gold Edition ha un costo di 42.260 Dollari ed è disponibile in tutte le quattro opzioni di archiviazione di Apple (128/25/512 GB ed 1TB). L'iPhone 12 Pro Max Gold Edition, invece, costa 46.863 Dollari ed è anch'esso disponibile nelle quattro opzioni di memoria.

Caviar lo paragona ad un "lingotto d'oro a 18 carati da avere tra le mani". "Se sei un amante del lusso, questo modello è fatto apposta per te! Interamente realizzato in oro, affascina e attira a sé a prima vista. L'elegante lavoro di incisione artistica su gioielli in metallo e un ricco ornamento in stile barocco aggiungono modelli di lusso e individualità".