Vertu torna dalla bancarotta con uno smartphone da 14.000$

Vertu era un produttore di smartphone per pochi, anzi pochissimi — tant'è che l'azienda era fallita nel 2017. Oggi però Vertu è tornata più agguerrita che mai, lanciando l'Aster p: prestazioni da mid-budget ma prezzo di 14.000$. Vediamo di cosa si tratta.

L'ultima volta che abbiamo sentito parlare di Vertu era ad agosto del 2017, quando l'azienda era fallita e i suoi costosissimi smartphone erano stati liquidati all'asta per poco più di 200$. Fu una sorpresona: chi l'avrebbe mai detto che, no, a quanto pare non ci sono poi così tante persone disposte a spendere l'equivalente del prezzo di una Smart per un telefono che a specifiche sta spanne sotto rispetto a qualsiasi top di gamma da 800-1.000€?

Non il gruppo imprenditoriale che ha rilevato l'azienda, a quanto pare, perché Vertu ora ritorna ufficialmente nei migliori negozi di Via Monte Napoleone, e puntando nuovamente tutto sul mercato dell'iper-lussso. "Luxury beyond compromise", è infatti lo slogan di lancio del nuovo Vertu Phone Aster p.

Vediamo se oltre al lussuoso e per nulla sobrio case dell'Aster P si nasconde anche un po' di sostanza questa volta:

Schermo AMOLED da 4.9 pollici e risoluzione 1920 x 1080

Android 8.1 Oreo (siamo alla 9.0 Pie, per la cronaca)

Camera principale da 12MP, ma principale in questo caso forse va considerata quella frontale, da 20MP

SoC Qualcomm Snapdragon 660

6GB di RAM

128 GB di RAM

Insomma. Lo smartphone ha un pulsante a lato che attiva immediatamente un app di concierge, e monta di base V Talk per criptare SMS e chiamate. Fine? Macché la suoneria è stata registrata appositamente dalla London Symphony Orchestra.

Passiamo al case: abbiamo la serie Baroque da 4.200$ disponibile in marrone, blu, nero e arancione; sempre sotto la linea Baroque anche i colori speciali Black Jade e White che, per qualche ragione, giustificano un esborso di ulteriori 900$ facendo passare il prezzo a 5.200$. Ma la versione più costosa è completamente placata in oro e viene, come da titolo, 14.120$.

Per la cronaca i case sono in pelle vera di coccodrillo.

Già con la carta di credito in mano plutocrati scialacquoni? Lo trovate a questo link.