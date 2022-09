Very Mobile all'attacco: arriva nuova offerta con 300 Giga a 9,99 euro?

Una settimana fa abbiamo visto l’offerta Very Mobile da 6,99 euro al mese lanciata in via esclusiva per coloro che sono già clienti dell’operatore virtuale. In queste ore, invece, dallo stesso brand emerge una offerta mobile da 9,99 euro al mese con 300 Giga di Internet su rete 4G, rimossa però rapidamente dal portale.

Stando a quanto segnalato da MondoMobileWeb, il secondo brand consumer di WindTre intenderebbe puntare ancora sulla fidelizzazione dei già clienti proponendo loro l’offerta Very 9,99 300 Giga il cui pacchetto dati è composto dai già citati 300 Giga di rete mobile su rete 4G con download e upload a massimo 30 Mbps, oltre a minuti e SMS senza limiti verso qualsiasi numero nazionale fisso o mobile.

Allo stato attuale la promozione non è più disponibile nella sezione “Gestisci offerta” dell’app Very Mobile, questo in quanto l’offerta stessa non doveva essere presente nell’app. Gli addetti ai lavori avrebbero confermato ai nostri colleghi che per alcune ore Very 9,99 300 Giga sarebbe stata inserita come “in commercio” quando in realtà non avrebbe dovuto essere disponibile.

Per questa ragione, in assenza di comunicati ufficiali da parte di Very Mobile, non ci resta che essere pazienti al fine di scoprire se questa offerta particolarmente generosa diventerà attivabile nel corso dei prossimi mesi. In tal caso, potrebbe persino arrivare come promozione speciale per la portabilità.

