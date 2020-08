Very Mobile: come configurare Internet tramite APN rapidamente

Dopo la guida alla configurazione della SIM Ho. Mobile, trattiamo lo stesso argomento per quanto riguarda un altro operatore virtuale low cost che ultimamente ha fatto parlare di sé nel nostro Paese: Very Mobile.

Risulta superfluo spiegare nuovamente anche in questo articolo il "problema" che affligge alcuni dispositivi (lo abbiamo già fatto nella guida legata a Ho. Mobile), ma descriveremo brevemente la situazione per amor di completezza. In parole povere, alcuni dispositivi non sono configurati, di default, per riuscire a collegarsi a Internet. Per questo motivo, può essere necessario agire sull'APN (Access Point Name) prima di poter utilizzare correttamente la connessione dati.

Come configurare manualmente APN Very Mobile

Se si tratta della prima volta che effettuate un'operazione simile, non preoccupatevi: in realtà i passaggi non sono molto difficili, come potete vedere di seguito.

Recatevi nel percorso Impostazioni > Internet > Connessione dati > SIM > APN. I nomi delle voci possono variare a seconda del modello utilizzato: ad esempio, potreste trovare delle diciture come "Rete Mobile" oppure "Nomi punti di accesso"; Una volta raggiunta la schermata di configurazione dell'APN/nomi punti di accesso, premete sul profilo già presente (es. "INTERNET") oppure createne uno nuovo. Qui è necessario effettuare alcune modifiche a determinati parametri, impostando il nome in "INTERNET" e l'APN in "internet.it". In alcuni casi, può anche rendersi necessari impostare "Tipo APN" in "default"; Salvate le impostazioni e il gioco è fatto.

Le succitate impostazioni vi consentono già di utilizzare la funzionalità di hotspot. Se avete bisogno di procedure specifiche per il vostro dispositivo, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di Very Mobile, dove potete cercare anche eventuali problematiche. Non esiste, purtroppo, un numero gratuito da chiamare per effettuare la configurazione in modo automatico, ma seguendo le indicazioni presenti qui sopra non dovreste avere particolari problemi.