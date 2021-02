Very Mobile, Giga illimitati in regalo per tutti domani: si festeggia!

Domani 24 febbraio 2021 ci saranno Giga illimitati per tutti gli utenti Very Mobile. Infatti, l'operatore telefonico ha annunciato che ha intenzione di effettuare questo regalo ai suoi clienti per festeggiare il primo anno di attività in Italia.

Very Mobile è approdato nel nostro Paese il 24 febbraio 2020. Insomma, è già passato un anno dal lancio dell'offerta che consente agli utenti di avere a disposizione 30 Giga di connessione dati, nonché minuti e SMS illimitati, a 4,99 euro al mese. Tra l'altro, quell'offerta, che ora è affiancata anche da una da 7,99 euro al mese (100 Giga, minuti e SMS illimitati), è ancora disponibile.

In ogni caso, nelle ultime ore gli utenti che dispongono di una SIM dell'operatore telefonico stanno ricevendo un SMS che illustra l'arrivo dell'iniziativa, che è praticamente imminente. Più precisamente, nel messaggio coinvolto si legge: "Ti informiamo che domani, per navigare in internet, non consumerai i Giga della tua offerta. In occasione del primo anno di Very abbiamo infatti previsto una giornata di Giga illimitati per tutti i clienti".

Insomma, Very Mobile compie un anno e gli utenti potranno navigare come si deve per tutta la giornata di domani 24 febbraio 2021, senza dover fare troppa attenzione al contatore dei Giga utilizzati.