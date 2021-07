Very Mobile Giga X2 raddoppia il traffico dati per alcune offerte da 5,99 Euro al mese

Dopo il lancio della nuova offerta Very Mobile da 7,99 Euro al mese con 200 Giga di Internet, scaduta giusto pochi giorni fa, ora l’operatore virtuale di WindTre ha deciso di lanciare l’iniziativa Giga X2 che raddoppia il traffico dati di alcune offerte selezionate per tutti i clienti che entreranno a fare parte della famiglia Very Mobile.

Come riportato anche dai colleghi di MondoMobileWeb, dal 2 luglio 2021 al 31 agosto 2021 questa promozione consentirà sia a tutti i clienti che attiveranno una nuova SIM Very Mobile di ottenere il doppio dei Giga per qualsiasi offerta dell’operatore, anche se solo per i primi due mesi in seguito all’attivazione.

Tra le offerte attivabili che rientrano nell’iniziativa Giga X2 ci sono Very 5,99 che propone nel bundle minuti di chiamate illimitati versi numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati e 50 Giga di traffico dati (che saliranno per due mesi a 100 Giga) a 5,99 Euro al mese; e anche Very 6,99 con lo stesso pacchetto eccetto per la presenza di 100 Giga di traffico dati (portati per due mesi a 200 Giga al mese) e il prezzo mensile di 6,99 Euro. Queste due offerte, però, valgono soltanto per chi proviene da operatori virtuali come Iliad, PosteMobile e altri nomi (eccetto Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu).

Per chi volesse attivare una nuova SIM senza effettuare portabilità, invece, troviamo la stessa Very 5,99 con un bundle dati identico, oppure Very 7,99 che offre gli stessi contenuti della precedentemente vista Very 6,99 ma a 1 Euro al mese in più. Altrimenti, chi proviene da TIM, Vodafone, WindTre, ho. Mobile, Kena Mobile e Spusu potrà attivare l’offerta Very 11,99 – identica a Very 5,99 ma a 11,99 Euro al mese anziché 5,99 - oppure l’offerta Very 13,99 – identica a Very 6,99 e Very 7,99 ma a 13,99 Euro al mese. I costi di attivazione in caso di portabilità saranno pari a 0 Euro, pari a 5 Euro per nuovi clienti o pari a 20 Euro nel caso di migrazione interna da WindTre a Very Mobile.

Ma a proposito di WindTre, l’operatore telefonico italiano ha lanciato la promozione estiva “Unlimited Giga” da 8,99 Euro al mese.