Very Mobile: iniziativa fa pagare solo 1,99 euro per primo mese con portabilità

Quasi una settimana dopo avere visto le offerte di portabilità Very Mobile disponibili a settembre 2022, in questi ultimi giorni del mese il secondo brand consumer di WindTre lancia una promozione speciale sul sito che consente di effettuare la portabilità pagando 1,99 euro il primo mese, con qualsiasi offerta ora attiva.

Visitando il sito di Very Mobile, infatti, notiamo quasi a schermo intero la promozione “Risparmia con Very”, attivata oggi 29 settembre 2022 e accessibile fino al 27 ottobre. Grazie a questa iniziativa, l’operatore virtuale consente di accedere a qualsiasi offerta tariffaria pagando soltanto 1,99 euro per la prima mensilità; dopodiché, si torna al prezzo mensile fissato normalmente. Il costo di attivazione per ogni portabilità resta pari a zero euro, ma si limita perlopiù a nuovi clienti che provengono da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali.

Ad esempio, i consumatori interessati potranno scegliere l’offerta Very 8,99 con pacchetto costituito da minuti illimitati verso qualsiasi numero nazionale, SMS sempre senza limiti e 200 Giga di Internet in 4G, il tutto a 1,99 euro per il primo mese e poi 8,99 euro.

Osservando attentamente il portale Very Mobile, notiamo che l’iniziativa promozionale non è valida per nuovi numeri; pertanto, se volete sfruttare la prima mensilità a un prezzo speciale è necessaria la provenienza da altri operatori.

Resta ancora una grande incognita la rimozione dell’offerta da 9,99 euro con 300 Giga, individuata proprio a metà settembre.