Very Mobile lancia l'eSIM online in Italia: offerte e come attivarla

L'operatore telefonico virtuale Very Mobile è ufficialmente tra i primi a consentire alle persone di attivare una eSIM online in Italia. Il servizio è stato lanciato nella giornata di oggi 20 ottobre 2020. In precedenza, gli altri operatori hanno sempre richiesto al cliente di recarsi in negozio per effettuare quest'operazione.

Very Mobile, invece, come si legge sul sito ufficiale dell'operatore, permette di acquistare e attivare un'eSIM in pochi minuti. Tutto senza tempi di consegna, dato che la procedura sfrutta un QR Code. Infatti, una volta terminato l'ordine, al cliente viene inviata un messaggio di posta elettronica di riepilogo contenente il succitato codice, che va inquadrato mediante la fotocamera. Ovviamente, è necessario disporre di uno smartphone compatibile con l'eSIM. Per la lista completa, potete fare riferimento al sito ufficiale del supporto di Very Mobile.

Le offerte che possono essere attivate mediante eSIM sono quelle chiamate 100 Giga e 30 Giga, che partono da un minimo di 4,99 euro al mese. Per tutti i dettagli sulle offerte e sui costi di attivazione, vi consigliamo di dare un'occhiata all'apposita pagina predisposta da Very Mobile.

Non manca la possibilità per i già clienti di passare da una SIM fisica a un'eSIM. Per fare questo, bisogna passare mediante l'applicazione ufficiale di Very Mobile, premere su "Scrivici" e richiedere all'operatore la sostituzione.

Da notare che sul sito ufficiale del supporto si legge: "Dal momento che per ragioni di sicurezza il QR Code ricevuto via email può essere utilizzato una volta sola, devi richiedere un'eSIM sostitutiva gratuita al servizio clienti, fino a un massimo di 3 eSIM.

Ogni ulteriore eSIM sostitutiva ti costerà 10 euro. Riceverai in ogni caso un nuovo QR Code che dovrai inquadrare con lo smartphone sul quale intendi installarla.

Se invece vuoi sostituire la tua eSIM con una scheda SIM fisica, puoi farlo in un negozio Very al costo di 10 euro".

In ogni caso, il mondo delle eSIM fa un passo in avanti importante in Italia, garantendo un'attivazione mediante pochi passaggi online.