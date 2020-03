Very Mobile lancia le nuove offerte: si parte da 4,99 euro per 30 gigabyte

A quasi un mese dal debutto in Italia di Very Mobile, l'operatore virtuale di WindTre ha lanciato le nuove offerte, attraverso cui mira a soddisfare le esigenze di tutte le fasce di clienti. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Nuove offerte Very Mobile

Very 4,99 Euro : a 4,99 Euro al mese include 30 gigabyte di internet e minuti ed SMS Illimitati verso tutti. E' previsto un costo per la SIM ed attivazione di 9,99 Euro. L'offerta è rivolta a coloro che effettuano la portabilità da PosteMobile, Fastweb, CoopVoce ed altri operatori virtuali;

Very 6,99 Euro : ha un costo di 6,99 Euro al mese ed include lo stesso pacchetto di contenuti di quella da 4,99 Euro. La differenza è da ricercare nel fatto che è accessibile solo da coloro che attivano un nuovo numero. Il costo per la SIM ed attivazione è di 9,99 Euro;

Very 11,99 Euro: anche in questo caso sono inclusi 30 giga, minuti ed SMS illimitati, mentre il costo è di 11,99 euro al mese. L'attivazione e SIM resta a 9,99 Euro, ma è accessibile solo dai clienti TIM, Vodafone, Iliad, Wind, Tre, Kena Mobile ed Ho., che intendono effettuare la portabilità del numero.

Le SIM possono essere acquistate da casa o negli oltre 3mila negozi Very in tutta Italia. La rete garantisce il 99% di copertura anche in 4G. Per tutti i dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale.