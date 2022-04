Very Mobile lancia nuova offerta da 4,99 Euro attivabile online: cosa offre?

A metà aprile 2022 abbiamo proposto sulle nostre pagine la lista completa di offerte Very Mobile disponibili, come da nostra prassi mensile. Al catalogo in queste ore si è aggiunta, però, una offerta da 4,99 Euro al mese già proposta presso i negozi e corner Very a inizio mese: vediamo nel dettaglio cosa offre e come attivarla online.

Visitando il sito ufficiale Very Mobile si vedrà quasi a tutto schermo la nuova “Offerta Flash” da 4,99 Euro al mese denominata altrimenti Very 4,99 BTL. Il nome suonerà familiare a qualcuno proprio in quanto si tratta della offerta lanciata in alcune regioni italiane a inizio marzo. Dopo avere riscosso successo in tali aree ed essere stata lanciata presso qualsiasi punto vendita e di attivazione Very Mobile, l’operatore telefonico italiano ha deciso di rilanciarla anche sul sito per coloro che vogliono ottenerla tramite Internet.

Il piano di cui stiamo parlando si aggiunge al resto del catalogo, quindi, proponendosi con minuti di chiamate e SMS senza limiti, assieme a 30 Giga in 4G che vengono raddoppiati per il primo mese grazie alla Promo GIGA X2 valida fino al 9 maggio 2022. SIM, attivazione e spedizione sono offerte a costo zero dall’operatore, che però limita l’accessibilità dell’offerta unicamente a clienti provenienti da Iliad, Fastweb, CoopVoce, Lycamobile, PosteMobile, Tiscali e altri operatori virtuali minori.

Si segnala, infine, che questa offerta varrà esclusivamente fino alle 23:59 del 2 maggio 2022.

Nella giornata di oggi abbiamo anche trattato una nuova offerta mobile Kena da 5,99 Euro al mese.