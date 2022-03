Very Mobile lancia offerta bomba da 4,99 Euro al mese in regioni selezionate: cosa include

Oltre alla offerta di portabilità Very Special da 7,99 Euro al mese rilanciata a inizio marzo 2022, l’operatore virtuale Very Mobile ha deciso di proporre sul mercato del Belpaese una nuova offerta bomba da 4,99 Euro al mese valida solamente in alcune regioni selezionate. Cosa include nel pacchetto dati?

Come segnalato da Very Mobile, presso alcuni punti vendita fisici specifici a partire dal 5 marzo è possibile accedere a Very 4,99 BTL, piano che include minuti di chiamate e SMS illimitati verso qualsiasi numero nazionale e 30 Giga di Internet alla detta cifra mensile di 4,99 Euro. Per accedervi sarà necessario effettuare la portabilità come nuovi clienti, ma tra gli operatori di provenienza esclusi ci sono nomi importanti come Vodafone, TIM, WindTre, e i virtuali Iliad, Kena, ho. e Spusu. In altre parole, la portabilità sarà possibile solamente da operatori secondari, Fastweb, CoopVoce e PosteMobile.

Per quanto riguarda le regioni in cui la promozione sarà disponibile, si tratta di Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e Veneto. Basterà recarsi quindi presso un punto vendita o corner abilitato, se interessarsi, e richiedere l’attivazione. Non sono richiesti nemmeno pagamenti extra per quest’ultimo processo, bensì sarà necessario pagare 5 Euro per la SIM ricaricabile salvo promozioni locali. Ricordiamo, infine, che Very Mobile opera su rete WindTre.

Lo stesso operatore, tra l’altro, ha annunciato minuti di chiamate illimitati verso l’Ucraina fino a nuova comunicazione.