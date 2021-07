Very Mobile lancia nuova offerta: minuti, SMS illimitati e 50 Giga a 5,99 Euro al mese

Dopo il lancio di Pianeta Very, l’operatore telefonico semi virtuale Very Mobile ha iniziato di recente a proporre ad alcuni ex clienti selezionati l’offerta winback Very 5,99, presentata tramite campagna SMS e valida solo fino al 28 luglio 2021: vediamo nel dettaglio cosa offre e come attivarla.

Come riportato da MondoMobileWeb, l’offerta in questione propone minuti di chiamate illimitati verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionale, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e anche 50 Giga di traffico mobile in rete 4G a 5,99 Euro al mese. Il messaggio con cui viene proposto ad ex clienti Wind, ex clienti 3, Very Mobile e WindTre è il seguente: “Passa a Very entro il 28/7: per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 5,99 euro al mese. In più, per i primi 2 mesi, i Giga raddoppiano e diventano addirittura 100! Attivazione e SIM Gratis online. Info e condizioni su verymobile.it/gigadouble o nei negozi Very”.

L’operatore, come leggibile dal messaggio, raddoppierà i Giga dell’offerta per i primi 2 mesi a causa dell’iniziativa Giga X2 attiva fino al 31 agosto 2021. Insomma, un bundle dati decisamente interessante per la cifra a cui viene offerto!

Inoltre, se attivata online l’offerta Very 5,99 non richiede alcun costo di attivazione dell’offerta e nemmeno cifre da pagare per ottenere la scheda SIM in sé; al contrario, se attivata nei negozi richiederà il pagamento di un prezzo pari a 5 Euro per la SIM.

Ricordiamo che i rinnovi mensili di questa offerta winback verranno addebitati su credito residuo e, in caso di credito insufficiente, verrà sospesa fino alla presenza di un ammontare sufficiente. Infine, stando sempre a quanto segnalato da MondoMobileWeb l’offerta è disponibile anche senza SMS per coloro che vogliono effettuare la portabilità da operatori virtuali (tranne ho. Mobile, Kena Mobile e Spusu) o che desiderano attivare un nuovo numero; in tal caso, sarà sufficiente recarsi presso un negozio Very Mobile e richiedere l'attivazione dell'offerta.