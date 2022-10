Very Mobile lancia una 'Offerta da Paura': 300 Giga a soli 9,99 euro al mese

Very Mobile pensa ai suoi clienti anche ad Halloween lanciando una offerta speciale con 300 Giga a 9,99 euro al mese, proprio mentre prosegue l’iniziativa di portabilità con 1,99 euro per il primo mese. Vediamo nel dettaglio questa promozione di fine ottobre.

Come ripreso dai colleghi di MondoMobileWeb, l’operatore virtuale dal 24 ottobre al 2 novembre consente ad alcuni nuovi clienti Very Mobile di attivare questa offerta il cui pacchetto dati include 300 Giga di Internet mobile in 4G a massimo 30 Mbps in download e upload, minuti di chiamate illimitati verso qualsiasi numero nazionale fisso o mobile e SMS senza limiti.

Non sono previsti costi di attivazione ma ci sono dei limiti per chi può effettuare la portabilità: gli unici consumatori che potranno accedere a Very 9,99 300 Giga, oltre ai nuovi clienti, sono coloro che provengono da Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Fastweb o altri MVNO. Sono esclusi dalla lista, pertanto, brand come Vodafone, TIM, WindTre ma anche i loro secondi brand, ovvero Kena, ho. e Spusu.

Al momento questa iniziativa risulta accessibile presso alcuni negozi Very Mobile. Tuttavia, non va escluso un lancio anche online per consentire l’attivazione rapida direttamente da casa. In altri termini, se siete interessati a questa offerta è meglio recarsi in un punto vendita dell’operatore o attendere pazientemente l’eventuale disponibilità sul sito ufficiale.

