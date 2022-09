Very Mobile lancia offerta a prezzo scontato: 200 Giga a 6,99 euro al mese, ma attenzione

A inizio settembre abbiamo assistito al lancio dell’iniziativa Very Mobile che regala un buono Amazon da 10 euro a chi effettua la portabilità verso l’operatore virtuale, ma non è l’unica promozione speciale per questo mese. Ora c’è una nuova campagna SMS per un’offerta da 6,99 euro al mese con 200 Giga.

Secondo quanto segnalato dai colleghi di MondoMobileWeb, il secondo brand consumer di WindTre ha pensato di proporre la già esistente offerta Very 8,99 a un prezzo scontato: con 6,99 euro al mese per due mesi i clienti interessati potranno accedere a 200 Giga di rete mobile in 4G, minuti illimitati verso qualsiasi numero nazionale e SMS sempre senza limiti.

Il bundle potrà essere attivato tramite l’app Very Mobile esclusivamente in caso di cambio offerta interna al brand. I clienti interessati verranno avvisati con una campagna SMS dedicata: “Finite le vacanze, riparti con un pieno di Giga! Passa a 200 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 6,99 euro anziché 8,99 per i primi 2 mesi. Hai tempo fino al 10/10. Approfittane subito senza costi per il cambio sull’app Very in Offerta – Gestisci offerta”, si legge nel messaggio.

Fino al 10 ottobre 2022, pertanto, coloro che sono già legati a Very Mobile potranno cambiare la propria offerta tariffaria con questa. Ribadiamo che il prezzo speciale di 6,99 euro al mese varrà per due mesi, per poi passare a 8,99 euro al mese una volta trascorso il periodo promozionale.

