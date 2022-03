Very Mobile lancia offerta Winback da 4,99 Euro per clienti selezionati: cosa include?

Mentre in TV e su Internet si diffonde lo spot Very Mobile con Ibrahimović e Totti, lo stesso operatore virtuale ha deciso di avviare una campagna Winback per ex clienti WindTre selezionati, a cui viene offerto un piano interessante da 50 Giga dal prezzo mensile fissato a soli 4,99 Euro.

Come ripreso da MondoMobileWeb, questa campagna SMS propone l’offerta in questione esclusivamente a una serie di ex clienti WindTre e Very Mobile con messaggi simili al seguente: “Per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati a 4,99 euro al mese se passi a Very entro il 17/3! In più attivazione e SIM Gratis online. Info e condizioni solo su verymobile.it/promo50”.

La promozione offre pertanto 50 Giga di Internet in 4G assieme a chiamate illimitate verso tutti e SMS senza limiti alla detta mensilità di 4,99 Euro, fino al 17 marzo 2022. Tuttavia, non escludiamo che questa data sia soggetta a variazione a seconda del momento in cui il cliente interessato riceve il messaggio. Costo di attivazione e SIM risultano essere gratuiti, ma si ribadisce ancora una volta che il piano Very 4,99 50GB risulta attivabile solamente sugli stessi numeri che hanno ricevuto l’SMS.

Nel corso del mese abbiamo anche segnalato le promozioni Very Mobile già disponibili a marzo 2022.