Very Mobile lancia 'Pianeta Very': la community online per chiedere aiuto ed informazioni

Very Mobile, l'operatore telefonico semi virtuale che si appoggia alla rete WindTre, annuncia oggi il lancio di Pianeta Very, una nuova community pensata per ottenere e dare informazioni su come diventare cliente e configurare i servizi del proprio dispositivo.

Analogamente a quanto avviene da tempo con la Ho.Fficina di Ho, Pianeta Very permette anche di aiutare gli altri iscritti, condividere idee, scambiare consigli ed opinioni sul Mondo Very.

Non è un caso che questa sarà accessibile dalla sezione "Supporto" del sito ufficiale di Very Mobile, che si trasforma in una comunità dinamica in grado di offrire un'esperienza personalizzata e condivisa.

"Il concept di Pianeta Very è nato dalla constatazione che i nostri clienti sono particolarmente attivi sui social nel supportarsi reciprocamente e nello scambiarsi informazioni su Very Mobile. Proprio per la sua dimensione relazionale, Pianeta Very è anche la vetrina ideale per illustrare le novità del brand agli iscritti e per lanciare iniziative che li vedano protagonisti" spiega Fabio Ariolli, Direttore di Very Mobile, nel comunicato in cui viene sottolineato che il nome di questa iniziativa riprende proprio l'impegno del brand dal fronte della sostenibilità. Very infatti possiede un DNA green ed ha già dato il via a varie iniziative a supporto del nostro pianeta.