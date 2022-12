Very Mobile lancia regalo natalizio: 100 Giga in più per un mese ai nuovi clienti

Dopo avere seguito il lancio della offerta Very Mobile con 300GB, torniamo dal secondo brand consumer di WindTre per trattare una novità molto natalizia: la promozione Very Xmas aggiunge 100 Giga in regalo a tutte le offerte ora disponibili per un mese, perfetta per coloro che sanno già di utilizzare intensamente Internet durante le feste.

Recandosi sul sito ufficiale Very Mobile si accede immediatamente al banner della promozione, presentato in realtà da una semplice immagine per l’occasione: la classica pallina dell’albero di Natale accompagnata dai fiocchi di neve presenta la scritta “Very Xmas” e la dicitura sottostante “+100 Giga”. Nel resto della pagina, tra le varie offerte di portabilità disponibili, si ripete poi la validità della offerta con una semplice didascalia: “+100 Giga in regalo per un mese”.

Tra le offerte accessibili per questo mese figurano dunque, al momento, il piano Very da 6,99 euro al mese con 100 Giga, assieme a Very 150 Giga a 7,99 euro e Very 220 Giga a 9,99 euro al mese; queste tre promozioni sono attivabili esclusivamente per i clienti Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e di altri operatori virtuali. I clienti Vodafone, TIM, WindTre, Kena, ho. e Spusu potranno invece attivare soltanto i piani da 150 Giga a 12,99 euro al mese e 220 Giga a 13,99 euro al mese.

Coloro che vogliono attivare una nuova SIM, infine, possono accedere agli stessi piani tariffari low-cost disponibili per MVNO, ma con attivazione a 1,99 euro una tantum. Per tutte le offerte ci sono minuti e SMS illimitati verso qualsiasi numero nazionale.

Parlando invece dell’operatore principale, WindTre ha lanciato le Offerte di Natale 2022.