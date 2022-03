Very Mobile lancia spot con Zlatan Ibrahimović e Francesco Totti per offerta Very Special

L’offerta mobile Very Special da 7,99 Euro al mese sta ricevendo una importante spinta pubblicitaria da parte dell’operatore semi-virtuale Very Mobile del gruppo CK Hutchison Holdings Ltd.: nuovi protagonisti dello spot del momento sono Francesco Totti e l’intramontabile Zlatan Ibrahimović.

Il popolare calciatore svedese si scatena sulle note di Daddy Cool, hit del 1976 firmata Boney M. che per l’occasione diventa “Very Cool”, e improvvisa una coreografia da ballerino provetto che culmina nell’incontro a sorpresa con Francesco Totti, per un inedito duetto tra veri fuoriclasse.

Questo spot sarà in onda in queste settimane su tutte le emittenti nazionali e sul Web proprio per rilanciare Very Special, piano con minuti di chiamate e SMS senza limiti verso tutti, assieme a 130 Giga di Internet in 4G, accessibile a clienti che intendono effettuare la portabilità da operatori virtuali eccetto Kena, ho. e Spusu.

Il Direttore di Very Mobile, Fabio Ariolli, ha commentato: “Ancora una volta abbiamo fatto una scelta in linea con i nostri valori. Ibrahimović incarna pienamente i valori di autenticità, semplicità e popolarità che contraddistinguono il nostro brand”.

Sempre restando nel mondo del secondo brand di WindTre, giusto nelle giornate scorse abbiamo trattato la lista completa di piani di portabilità Very Mobile disponibili a marzo 2022.