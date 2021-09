Very Mobile lancia Very Flash: minuti e SMS illimitati, 200 Giga a 7,99 Euro al mese

Dopo avere trattato l’ultima offerta Kena 7,99 Promo di Kena Mobile, diamo un’occhiata alla nuovissima promo Very Flash di Very Mobile, proposta sempre allo stesso prezzo di 7,99 Euro al mese ma con un pacchetto particolarmente interessante. Ecco cosa include e chi potrà attivare tale offerta.

Come riportato da MondoMobileWeb, Very Flash è una promozione che include minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri nazionali, fissi e mobili, assieme a SMS illimitati verso tutti e ben 200 Giga di Internet mobile in 4G alla modica cifra di 7,99 Euro al mese. L’offerta prevede l’addebito su credito residuo e non prevede costi di attivazione, SIM e spedizione nel caso di sottoscrizione online da casa; altrimenti, in caso di attivazione presso negozi Very Mobile sarà necessario pagare 5 Euro per la nuova SIM ricaricabile, salvo promozioni locali. Inoltre, si segnala che la promozione è valida solo fino al 20 settembre 2021, salvo eventuali proroghe.

Chi può attivare questa offerta Very Mobile? Solamente i nuovi clienti che effettueranno richiesta di portabilità da Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile, Lycamobile e alcuni operatori virtuali, esclusi Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu.

La medesima offerta risulta però aperta anche ai già clienti, i quali potranno effettuare il cambio offerta come segue: nel caso in cui si possegga una SIM con offerta da 100 Giga di traffico mobile sarà possibile passare ai 200 Giga direttamente dall’applicazione ufficiale Very Mobile; nel caso in cui la propria offerta includa meno di 100 Giga, allora sarà possibile completare il passaggio a Very Flash con una semplice chiamata al servizio clienti 1929.

Nel corso del 2021 Very Mobile ha lanciato “Pianeta Very”, community online ufficiale per chiedere supporto sulle offerte e sui servizi proposti dall’operatore virtuale basato su rete WindTre.