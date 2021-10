Very Mobile lancia Very Special: minuti e SMS illimitati, 130 Giga a 7,99 Euro al mese

In seguito al successo dell’offerta mobile Very Flash lanciata a inizio settembre, l’operatore virtuale Very Mobile ha deciso di rendere disponibile la nuova promo Very Special da 7,99 Euro al mese, con un pacchetto dati decisamente interessante a un prezzo alquanto competitivo. Ecco tutti i dettagli da sapere.

Come ripreso da MondoMobileWeb, Very Special propone un bundle con minuti di chiamate illimitate verso qualsiasi numero nazionale, fisso e mobile, assieme a SMS illimitati verso tutti i numeri di cellulare italiani e 130 Giga di traffico dati in 4G, alla inizialmente citata cifra di 7,99 Euro al mese con addebito su credito residuo. Non mancano anche Giga in Roaming UE, per l’esattezza 4,4 Giga al mese.

L’offerta Very Special può essere attivata da tutti i nuovi clienti Very Mobile o anche da clienti che desiderano effettuare la portabilità da operatori virtuali come Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri ancora, con eccezione di Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu. Per quanto riguarda i costi di attivazione, essi sono pari a 0 Euro e l’unico costo aggiuntivo riguarda la scheda SIM stessa, dal prezzo pari a 5 Euro salvo promozioni nei centri Very Mobile.

Ci sono però dei limiti di validità di questa promozione: Very Mobile ha infatti reso disponibile Very Special soltanto fino al 25 ottobre 2021. In altre parole, i lettori interessati avranno tempo solo fino a fine mese per accedere a tale offerta competitiva.

Tra le altre offerte del periodo abbiamo anche segnalato nella giornata di ieri Vodafone Infinito Special Edition con tutto illimitato a 10 Euro al mese, ma solo per coloro che sono già clienti Vodafone sia per la linea fissa che mobile, in quanto si tratta di una promozione speciale in convergenza.