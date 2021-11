Very Mobile moltiplica Giga X2 per il Black Friday: ottenete fino 260 Giga per due mesi!

L’operatore virtuale Very Mobile torna alla carica in occasione del Black Friday proponendo, a partire da oggi 17 novembre 2021, la promozione Giga X2 che garantirà a nuovi clienti e già clienti il raddoppio del traffico dati mensile per i primi due mesi dall’attivazione dell’offerta. Attenti, però, perché vale solo fino al 30 novembre prossimo!

Recandosi sul sito ufficiale troverete tutte le offerte interessate: la più evidenziata è Very Special da 7,99 Euro con minuti di chiamate e SMS illimitati verso qualsiasi numero nazionale e 140 Giga in 4G raddoppiati a 260. In questo caso l’attivazione è gratuita e la portabilità potrà essere effettuata soltanto da altri operatori virtuali come Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb, Feder Mobile, Lycamobile, Rabona Mobile, Tiscali e ulteriori brand minori.

In alternativa, gli stessi clienti potranno accedere ad altre due promozioni sempre con minuti e SMS illimitati, SIM e attivazione gratuiti e Giga X2: a raddoppio effettuato, troviamo un’offerta da 5,99 Euro al mese con 100 Giga e una da 6,99 Euro al mese con 200 Giga. I nuovi clienti potranno invece attivare versioni analoghe di queste promo ma pagando rispettivamente 5,99 Euro al mese e 7,99 Euro al mese, oltre all’attivazione pari a 4 Euro anziché 9,99 Euro.

I clienti di Vodafone, WINDTRE, Tim, ho. Mobile, Spusu e Kena Mobile potranno invece attivare soltanto il piano con minuti/SMS illimitati e 100 Giga a 11,99 Euro al mese, oppure il piano con minuti/SMS illimitati e 200 Giga a 13,99 Euro al mese. Anche in questo caso l’attivazione è gratuita.

Ribadiamo ancora una volta, però, che l’ammontare del traffico dati mensile detto è moltiplicato X2 solamente per i primi due mesi. Successivamente, la quantità si dimezzerà senza cambiare il prezzo.

E a proposito di offerte mobili, due giorni fa abbiamo parlato di TIM Super Fix con tutto illimitato a 11,99 Euro al mese.