Very Mobile: offerta mobile da 4,99 Euro al mese disponibile in tutta Italia

Vi ricordate della offerta Very Mobile da 4,99 Euro al mese limitata a certe regioni? Ebbene, dopo un mese di disponibilità esclusiva tra Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e Veneto, il piano Very 4,99 BTL diventa disponibile in tutta Italia allo stesso prezzo, con qualche novità sul fronte dell’attivazione.

Come segnalato da MondoMobileWeb, l’operatore virtuale operativo su rete WindTre a partire da oggi, 8 aprile 2022, e fino al 20 aprile prossimo consentirà a tutti i clienti italiani di attivare l’offerta ricaricabile Very 4,99 BTL presso i corner e punti vendita fisici del Belpaese. L’attivazione richiederà soltanto il pagamento di 5 Euro per la scheda SIM e sarà effettuabile da clienti di operatori come iliad, FastWeb, PosteMobile, CoopVoce, Lycamobile e altri MVNO. Esclusi dalla lista sono Kena, ho., Spusu, Vodafone, TIM e WindTre.

Qual è il pacchetto dati che compone Very 4,99 BTL? Si parla di minuti di chiamate senza limiti verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionale, SMS illimitati e 30 Giga in 4G; per il primo mese di attivazione, però, coloro che attiveranno questa offerta ricaricabile potranno godere di Giga raddoppiati. In Roaming nell’Unione Europea, invece, sarà possibile sfruttare un massimo di 3,3 Giga.

