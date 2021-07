Very Mobile passa all'attacco: 100 Giga, minuti e SMS illimitati a 6,99 Euro al mese

L’offerta bomba di Very Mobile di giugno ha un nuovo seguito dedicato completamente a ex clienti di Wind, Tre e Very Mobile passati ad altri operatori telefonici italiani: ecco tutti i dettagli della nuova offerta winback Very 6,99 da 6,99 Euro al mese.

Come riportato anche da MondoMobileWeb, l’offerta in questione propone minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti i numeri in Italia e ben 100 Giga di traffico Internet in 4G al prezzo detto sopra. L’offerta non richiede alcun costo di attivazione e, in caso di sottoscrizione online tramite il sito ufficiale, la SIM non richiederà alcun pagamento; se attivata nei negozi, invece, si parla di 5 Euro.

Come detto inizialmente, però, tale iniziativa vale per clienti selezionati che riceveranno il seguente SMS: “Passa a Very entro il 21/7: per te 100 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 6,99 euro al mese. In più, per i primi 2 mesi, i Giga raddoppiano e diventano addirittura 200! Attivazione e SIM Gratis online. Info e condizioni su verymobile.it/promox2 o nei negozi Very”. Ebbene sì, in occasione dell’iniziativa Giga X2 è possibile aggiudicarsi un raddoppio dei Giga di traffico per due mesi dopo l’attivazione.

Nel caso in cui vi interessi la medesima offerta ma non riceviate un SMS da Very Mobile, l’operatore sembrerebbe garantire la sua attivazione sia online che nei negozi retail, anche con nuova SIM ricaricabile e richiesta di portabilità da operatori virtuali - eccetto ho. Mobile, Kena Mobile e Spusu. In entrambi i casi, l’offerta vale fino al 31 agosto 2021.