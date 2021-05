ho. e Very Mobile passano all'attacco: le nuove offerte low-cost di maggio 2021

Questo mese è iniziato col botto nel mondo della telefonia mobile con nuove proposte commerciali da parte di operatori virtuali come ho. Mobile e Very Mobile, piani low-cost che mirano ad attaccare la concorrenza a suon di convenienza. Vediamo quali sono le ultime novità per il mese di maggio 2021.

Partiamo da ho. Mobile e dalle sue offerte con prezzi che partono da 4,99 Euro al mese. La prima è ho. 6.99, offerta subentrata alla precedente da 5.99 Euro al mese ma con quasi le stesse proposte: minuti di chiamate e SMS illimitati verso numeri nazionali fissi e mobili, assieme a 70 Giga di traffico Internet 4G su rete Vodafone. Il costo di attivazione è gratuito e la SIM costa solo 0.99 Euro, ma l’offerta vale solo per attuali clienti di operatori come Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Tiscali e tanti altri operatori virtuali. Va notato, però, come la portabilità debba essere effettuata rigorosamente entro 15 giorni dall’attivazione della SIM in quanto, altrimenti, l’offerta si rinnoverà a 13.99 Euro al mese.

Segue poi l’offerta ho. 7.99 che a giusto un Euro in più rispetto alla precedente offre 30 Giga in più di rete mobile; anche in questo caso, vale il discorso della disponibilità solo in caso di portabilità dai suddetti operatori. Per chi, invece, volesse diventare un nuovo cliente ho. oppure proviene da operatori come Kena Mobile e Daily Telecom, è disponibile l’offerta ho. 8.99, piano tariffario identico a ho. 6.99 ma con costo di attivazione pari a 9 Euro.

Passando invece a Very Mobile troviamo l’offerta Very 5.99 con minuti di chiamate e SMS illimitati verso numeri nazionali fissi e mobili, per 50 Giga di rete 4G a disposizione, offerta attivabile con nuovo numero oppure con portabilità da Iliad, Fastweb, PosteMobile e operatori virtuali selezionati (tra cui non appare, per esempio, la stessa ho. Mobile).

Per i clienti con disabilità visive e uditive è invece disponibile da pochi giorni l’offerta Very 2.99 con minuti e SMS illimitati verso rete fissa e mobile nazionale, assieme sempre a 50 Giga di Internet; in alternativa, rimane attiva l’offerta Very 3.49 con le agevolazioni per il medesimo target di utenza e 100 Giga di traffico Internet. Si segnala il costo di attivazione una tantum pari a 5 Euro.

