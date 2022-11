Very Mobile prepara risposta a Iliad: offerta con solo 300 Giga in arrivo

Abbiamo già trattato le offerte Very Mobile di novembre 2022, compreso lo speciale Black Friday accompagnato dal buono Amazon da 10 euro in regalo, ma l’operatore virtuale sta preparando un’altra novità importante: una risposta a Iliad Dati 300 con la prima offerta solo dati Very 13,99 300GB.

Stando a quanto riportato dai colleghi di MondoMobileWeb, il secondo brand di WindTre vuole rispondere all’operatore di Benedetto Levi proponendo da domani, 22 novembre 2022, il piano Very 13,99 300GB che include esclusivamente 300 Giga di traffico dati 4G alla massima velocità disponibile, il tutto a 13,99 euro al mese con costo di attivazione di 9,99 euro. Insomma, si tratta dello stesso pacchetto proposto da Iliad in ogni sua caratteristica.

Per quanto riguarda minuti e SMS, le chiamate verranno tariffate a 0,29 euro al minuto, mentre gli SMS costeranno 0,29 euro per singolo messaggio. In Roaming UE, invece, saranno 12,80 i Giga disponibili ogni mese per 2022 e 2023.

In aggiunta a questa novità, Very Mobile potrebbe aumentare i Giga inclusi in alcune sue offerte attuali per tutte le nuove attivazioni. Meglio allora prepararsi a grandi novità per il portfolio Very Mobile, tutte presumibilmente in arrivo tra poche ore.

Proprio a proposito del marchio principale, a quanto pare da gennaio 2024 WindTre adeguerà i prezzi delle offerte all’inflazione.