Very Mobile proroga offerta estiva da 8,99 Euro al mese: c'è una ricarica in omaggio

La offerta Very Mobile Summer Flash lanciata a inizio luglio continua a ricevere proroghe da parte dell’operatore virtuale secondo brand consumer di WindTre. Dopo l’ultima scadenza, l’offerta mobile da 8,99 Euro al mese resterà disponibile fino al 5 settembre 2022 assieme alla promo cashback.

Torniamo innanzitutto ad analizzare l’offerta esclusiva di Very Mobile disponibile sul sito ufficiale: nel suo pacchetto dati, Very Mobile Summer Flash include minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia, SMS senza limiti e 200 Giga di Internet in 4G, con attivazione, SIM e spedizione a costo zero. La portabilità potrà essere effettuata solamente da clienti Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Fastweb, Lycamobile e di altri operatori virtuali minori; tra i grandi esclusi ci sono quindi Kena, ho. Mobile e Spusu.

A questa promozione si aggiunge il Cashback, non altro che un mese di ricarica omaggio per qualsiasi offerta Very Mobile; anche in questo caso, la disponibilità è limitata al 5 settembre. Inoltre, si aggiunge il costo di 1,99 Euro per l’attivazione nel caso in cui optiate per l’attivazione di un nuovo numero anziché la portabilità di quello attuale dall’operatore di provenienza a Very Mobile.

