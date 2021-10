Very Mobile punta all'ecosostenibilità: ecco le nuove SIM 'green' per i clienti

Dopo il lancio dell’offerta Very Special da 7,99 Euro al mese, l’operatore virtuale Very Mobile ha annunciato una piccola, grande novità che farà molto piacere agli amanti dell’ecosostenibilità. Si tratta della nuova SIM “Green”, schede SIM sostenibili disponibili per l’acquisto e realizzate pensando all’impatto ambientale dell’industria.

Le nuove schede SIM “green” di Very Mobile sono realizzate completamente in plastica riciclata post-consumo, ovvero prodotte con materiali di recupero di frigoriferi smaltiti, hanno dimensioni ridotte del 50% rispetto alle SIM standard e il processo di produzione è altrettanto ecologico, in quanto a zero emissioni.

Il direttore di Very Mobile, Fabio Ariolli, ha dichiarato quanto segue in merito a tale iniziativa: “Quello della ecosostenibilità è un tema che appartiene fin dall’inizio al nostro DNA. Non a caso abbiamo già realizzato diverse iniziative in tal senso: dal sito verycreativi.it, che permette a chiunque di esprimersi creativamente senza sporcare i muri delle città, alla pulizia del Parco Schuster di Roma con Legambiente, sino ad un’affissione, installata a Genova, che purifica l’aria grazie ad uno speciale tessuto”.

L’operatore basato su rete WindTre ha già reso la SIM ecosostenibile disponibile online per qualsiasi offerta telefonica presente sul sito ufficiale. In alternativa, i clienti interessati potranno chiedere maggiori informazioni sull’acquisto chiamando il 1929.