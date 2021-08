Very Mobile regala 100 Giga per 2 mesi ad alcuni già clienti: come averli

Dopo aver proposto il "raddoppio" dei Giga ai nuovi clienti, Very Mobile ha deciso di regalare questa possibilità anche ad alcuni già clienti. C'è infatti chi ha trovato una gradita sorpresa: 100 Giga in più per 2 mesi.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, come potete vedere anche negli screenshot presenti in calce alla notizia, alcuni utenti, anche senza aver ricevuto una comunicazione in merito, hanno trovato un inaspettato riquadro chiamato "Arricchisci la tua offerta", che permette proprio di ottenere in regalo 100 Giga (o meglio, consente di raddoppiare i Giga della propria offerta, quindi sono 100 Giga per chi dispone del piano che comprende 100 Giga di base).

Per accedere al succitato riquadro, agli utenti che rientrano nell'iniziativa basta aprire l'app ufficiale di Very Mobile, fare tap sulla scheda "Offerta" e selezionare l'opzione "Gestione offerta". Dopodiché, se il proprio numero è idoneo, comparirà in basso la possibilità di usufruire della promozione. Per procedere, basta fare tap prima sul pulsante "Scopri" e poi su quello "Attiva".

Dalla pagina di attivazione apprendiamo che l'iniziativa "100 Giga x2" (che potrebbe avere altre varianti a seconda del piano di cui l'utente dispone) si disattiva in automatico in seguito al periodo promozionale. Bisogna tuttavia fare attenzione al fatto che la propria offerta sia stata rinnovata, altrimenti non sarà possibile procedere all'attivazione.

Ci teniamo in ogni caso a precisare il fatto che, nonostante alcuni già clienti siano riusciti ad attivare questa promozione, non significa necessariamente che anche il vostro numero rientri nell'iniziativa. Tuttavia, ora sapete come verificare se siete idonei.

Per il resto, ricordiamo che recentemente Very Mobile ha lanciato una nuova offerta da 5,99 euro.