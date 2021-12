Very Mobile regala Giga illimitati a Natale: gli auguri di Francesco Totti

Dopo aver trattato l'offerta di Natale di Very Mobile, torniamo ad approfondire le iniziative del noto operatore telefonico per via di un'altra questione natalizia. Infatti, Very Mobile ha deciso di fare un regalo di Natale ai suoi clienti.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, nella Vigilia di Natale un buon numero di persone ha ricevuto un SMS in cui si legge: "Ti informiamo che il 25 dicembre (2021, ndr), per navigare in Internet, non consumerai i Giga della tua offerta. In occasione di Natale abbiamo infatti previsto una giornata di Giga illimitati per tutti i clienti Very".

A seguito del messaggio, c'è l'invito a dare un'occhiata alla pagina di auguri del portale ufficiale di Very. In quest'ultima si possono trovare maggiori dettagli sull'iniziativa: "I Giga illimitati in regalo sono disponibili in automatico su tutte le SIM Very dalle 00:01 alle 23:59 del 25 dicembre. Per tutta la giornata, quindi, navighi senza consumare i Giga inclusi nella tua offerta. Il regalo è valido anche se non hai credito sulla tua SIM o se l'offerta non è stata ancora rinnovata".

Non manca un video di auguri che coinvolge il calciatore Francesco Totti, accessibile anche mediante link diretto al canale YouTube di Very Mobile. Da notare il fatto che quest'ultimo è stato caricato come "Non in elenco", quasi a voler sottolineare "l'esclusività" dell'iniziativa. Potremmo dunque aver "svelato il segreto", ma siamo sicuri che ci perdonerete: d'altronde, a Natale siamo tutti più buoni.