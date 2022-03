Very Mobile regala minuti di chiamate illimitati verso l'Ucraina da oggi

Anche l’operatore virtuale Very Mobile pensa all’Ucraina con una iniziativa solidale per tutti i suoi utenti con conoscenti o propri cari nel paese ora invaso dalla Russia. Dopo il cambio di programma di Iliad, Very Mobile ha deciso di offrire chiamate internazionali illimitate verso qualsiasi numero fisso e mobile ucraino.

L’annuncio è giunto sui social con un semplice post che riprenderemo di seguito integralmente: “Siamo dalla parte della pace, sempre. Per questo, da oggi, vi diamo minuti illimitati verso l’Ucraina, per permettervi di fare arrivare le vostre parole di supporto e conforto dove più serve. Per utilizzarli basta andare sull’app Very in “Offerta” > “Blocco e chiamate e dati” e togliere la spunta a “Blocco chiamate internazionali” salvando le impostazioni”.

L’iniziativa resterà valida, pertanto, da oggi e per un periodo non definito, ovverosia fino a nuova comunicazione. Si tratta di una promozione che si attiverà automaticamente per tutti i clienti con SIM Very Mobile, ma che richiederà lo sblocco delle chiamate internazionali tramite l’app dedicata. Difatti, come spiegato dallo stesso operatore sul post sopra citato, l’opzione è normalmente bloccata di default.

Come ben sappiamo, si tratta solamente di uno dei tanti operatori telefonici che hanno pensato di attivare iniziative simili in Italia. Tra gli altri, anche il primo brand WindTre ha introdotto chiamate gratuite verso numeri Ukraine Kyivstar.