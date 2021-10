Very Mobile rilancia Very Special fino novembre: 130 Giga a 7,99 Euro al mese

La promozione Very Special da 7,99 Euro al mese lanciata da Very Mobile a inizio ottobre era destinata a concludersi nella giornata di ieri, ma l’operatore virtuale ha deciso di riproporla fino al 22 novembre 2021. Vediamo nuovamente tutti i dettagli da sapere per la portabilità da altri operatori.

Come da noi spiegato nella prima occasione, Very Special consiste in un pacchetto dati con 130 Giga di traffico mobile in 4G, minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e SMS altrettanto senza limiti verso numeri italiani. In Roaming UE, invece, i clienti avranno accesso a 4,4 Giga al mese. Tutto ciò, come detto in apertura, a 7,99 Euro al mese.

Ma da chi può essere attivata questa offerta telefonica? Sia da nuovi clienti che acquistano per la prima volta una SIM Very Mobile, sia per coloro che richiederanno la portabilità da operatori virtuali come Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Fastweb e altri brand minori. Dalla lista sono quindi esclusi Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu. I costi di attivazione, come ripreso da MondoMobileWeb, ammontano sempre a 0 Euro; l’unico costo aggiuntivo da sostenere è pari a 5 Euro e necessario per ottenere la scheda SIM stessa, anche se solo presso i negozi Very Mobile. Alcuni di essi potrebbero però continuare la promo che annulla tutti i costi per i nuovi clienti.

A metà ottobre Very Mobile ha presentato le nuove SIM “green”, realizzate in plastica riciclata e disponibili per l’acquisto online con qualsiasi offerta telefonica.