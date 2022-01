Very Mobile rilancia Very X, offerta da 9,99 Euro al mese con 220 Giga in 4G!

Dopo l’esperimento lanciato a Natale, Very Mobile torna all’attacco anche a inizio gennaio 2022 proponendo ad alcuni clienti selezionati l’offerta Very Xmas da 9,99 Euro con addirittura 220 Giga di traffico Internet. Ecco tutti i dettagli della campagna SMS e chi potrà accedervi.

Il piano Very Xmas, noto altrimenti come Very X, include come 220 Giga di traffico mobile in 4G, minuti di chiamate illimitati verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionale, e anche SMS senza limiti. Nelle ultime ore, essa è giunta a ex clienti WindTre e Very Mobile tramite SMS mirati con un testo simile al seguente: “Per te 220 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 9,99 euro al mese se passi a Very entro il 10 gennaio 2022! In più attivazione e SIM Gratis online”.

Prestando attenzione al portale Very Mobile, notiamo che se siete clienti Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb o di altri operatori virtuali selezionati potrete accedere comunque alla stessa promozione tramite il sito dedicato, ove vengono indicati gli stessi dettagli tecnici dell’offerta e la scadenza il 10 gennaio 2022. La spedizione sarà anche in questo caso gratuita, come scheda SIM e attivazione. Si segnala, infine, che non ci sono vincoli contrattuali e la copertura è del 99%.

