Very Mobile: ritorna Very Special, offerta da 7,99 Euro al mese per portabilità

Dopo l’annuncio delle chiamate illimitate verso l’Ucraina, l’operatore virtuale Very Mobile pensa ancora una volta ai clienti italiani lanciando l’offerta Very Special da 7,99 Euro al mese per coloro che vorranno completare la portabilità da altri operatori telefonici. Vediamo cosa offre nel dettaglio.

Recandosi sul sito ufficiale Very Mobile non troverete questa promozione in quanto disponibile esclusivamente presso i punti vendita fisici dell’operatore. Very Special da 7,99 Euro al mese, come ripreso da MondoMobileWeb, si caratterizza per il pacchetto con minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti e 130 Giga di Internet ogni mese in 4G a massimo 30 Mbps in download e upload.

Importante notare che questa promozione richiede la portabilità da specifici operatori, ovvero Iliad, Fastweb, CoopVoce e PosteMobile, assieme ad altri brand minori. Esclusi sono quindi Kena, ho. e Spusu.

Online, invece, è stata lanciata una promozione extra interessante per cui sarà possibile ottenere 5 Euro in omaggio effettuando la portabilità con l’offerta da 220 Giga, minuti e SMS illimitati a 9,99 Euro al mese. In questo caso è ben definito il limite di tempo, fissato a lunedì 14 marzo 2022.

Nel frattempo, l’operatore principale WindTre ha lanciato la nuova SIM Green per tutti i clienti che prediligono soluzioni ecosostenibili.